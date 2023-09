Drei Tote nach Schüssen in Uniklinik und Wohnhaus in Rotterdam

Rotterdam: Ein Bewaffneter hat in der niederländischen Hafenstadt drei Menschen erschossen. Ein Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der 32-jährige Angreifer zunächst in einem Wohnhaus und danach in einem Hörsaal der Universitätsklinik das Feuer eröffnet. Dabei starben eine 39jährige Frau und ein 46jähriger Uni-Dozent. Der Schütze, der militärische Kleidung trug, ist Medizin-Student. Er wurde am Tatort festgenommen, seine Waffe sichergestellt. Warum er zur Waffe gegriffen hat, ist noch unklar. Erste Ermittlungen ergaben, dass er in der Nähe der der getöteten Frau und ihrer 14jährigen Tochter wohnte. Der 32jährige soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 22:00 Uhr