Drei Tote nach Explosion an Stausee in Italien

Bologna: Bei einer Explosion in einem Wasserkraftwerk an einem Stausee im Norden Italiens sind mindestens drei Menschen getötet worden. Noch immer würden vier Beschäftigte vermisst, hieß es am Abend von den Behörden. Ersten Erkenntnissen zufolge brach in der Anlage zwischen Bologna und Florenz bei Arbeiten in etwa 30 Meter Tiefe aus noch ungeklärter Ursache Feuer aus, wodurch es dann zu der Explosion kam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 01:00 Uhr