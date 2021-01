Drei Tote nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Drei Tage nach dem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte am Abend eine dritte Leiche gefunden. Nach Angaben der Behörden werden jetzt noch sieben Menschen vermisst, darunter zwei Minderjährige. Man habe die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, nicht aufgegeben. Die Suche werde fürs Erste nicht heruntergefahren, teilte die Polizei mit. Der Erdrutsch in dem Dorf Ask, nordöstlich von Oslo, hatte am Mittwochfrüh mehrere Häuser zerstört und eine rund 700 Meter lange und 300 Meter breite Schlucht hinterlassen. Zehn Menschen wurden verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.01.2021 19:15 Uhr