Drei Tote bei Zugunglück in Schottland

EU berät morgen über Sanktionen gegen Belarus

Brüssel: Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus drohen dem Land neue Sanktionen. Bereits morgen wollen die EU-Außenminister in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über die Lage in dem osteuropäischen Land beraten. Die Mitgliedsstaaten haben die Wahl in einer gemeinsamen Erklärung als "weder frei noch fair" verurteilt. Außerdem prangert die EU die Gewalt der Polizei gegen Demonstranten an. Am Montag war ein Demonstrant bei einer Explosion ums Leben gekommen. Heute meldete das Innenministerium in Minsk, dass die Polizei mit scharfer Munition auf Protestierende geschossen habe. Tausende wurden bereits festgenommen. Bis 2016 waren zahlreiche EU-Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko, vieler Gefolgsleute und mehrere Unternehmen in Kraft. Die meisten davon ließ die EU vor vier Jahren auslaufen, unter anderem, weil das Land politische Gefangene freigelassen hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 18:45 Uhr