Drei Tote bei Sturm in Serbien

22.07.2023 16:00 Uhr

Belgrad: Der gestrige Sturm auf dem Balkan stellt sich als folgenschwerer heraus als bisher gedacht. In Serbien kamen dem staatlichen Fernsehen zufolge drei Menschen ums Leben. 30 weitere wurden verletzt. Unter den Toten ist auch ein zwölfjähriger Bub. Ein Mann starb, als er Stromkabel entfernen wollte, die auf das Tor vor seinem Haus gefallen waren. Viele Straßen waren wegen Unwetterschäden gesperrt, Dächer beschädigt. In Kroatien fegte der Sturm auch über Feriengebiete hinweg. Auf einem Campingplatz in Istrien wurden dabei nach Medieninformationen mehrere Menschen verletzt. Erst am Mittwoch waren bei einem Sturm auf dem Balkan mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 16:00 Uhr