Drei Tote bei iranischen Angriffen auf Israel

Tel Aviv: Bei neuerlichen iranischen Luftangriffen auf Israel sind dem Rettungsdienst zufolge mindestens drei Menschen getötet und 74 verletzt worden. In Jerusalem, wo die Luftabwehr aktiv war, waren laute Explosionen zu hören. In Haifa in Nordisrael brachen Augenzeugen zufolge mehrere Feuer aus. Zuvor hatte das israelische Militär eigenen Angaben zufolge erneut militärische Ziele im Iran ins Visier genommen - zunächst im Westen, später in der Mitte des Landes. Zudem hatte Israels Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet. Israel hatte seinen Großangriff auf den Iran am Freitag begonnen und bombardiert seither Atom- und Militäranlagen in dem Land. Aktuellen Meldungen zufolge greift Israel zur Stunde die Kommandozentrale der Revolutionsgarden in Teheran an.

