Drei-Stufen-Plan zu Corona-Lockerungen liegt vor

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder erwägen offenbar einen Drei-Stufen-Plan, um bis zum 20. März alle tiefgreifenden Corona-Einschränkungen zu beenden. Unser Hauptstadtstudio zitiert aus einem Entwurf für die nächste Bund-Länder-Runde am Mittwoch. Demnach soll in einem ersten Schritt bundesweit der Zugang zum Einzelhandel wieder für alle möglich sein. Private Zusammenkünfte mit Geimpften und Genesenen sollen wieder mit mit mehr Teilnehmern erlaubt sein. Ab dem 4. März sind weitere Lockerungen für die Gastronomie, für Diskotheken und Clubs sowie für Großveranstaltungen geplant. Schließlich sollen ab 20. März fast alle Schutzmaßnahmen entfallen, auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen. Einige der geplanten Regeln - wie etwa die für den Einzelhandel und die Gastronomie - gelten in Bayern schon jetzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.02.2022 10:45 Uhr