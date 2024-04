Drei Söhne und drei Enkel von Hamas-Chef Hanija sterben bei Drohnenangriff

Gaza: Bei einem israelischen Drohnenangriff im Norden des Gazastreifens sind sechs Angehörige von Hamas-Chef Hanija getötet worden. Die Söhne und Enkel Hanijas waren gemeinsam im Auto unterwegs. Der Chef der palästinensischen Terrormiliz hat ihren Tod bestätigt. In seiner Erklärung heißt es wörtlich: "Ich danke Gott für diese Ehre, die er uns mit dem Märtyrertod meiner drei Söhne und einiger Enkelkinder erwiesen hat." Gleichzeitig macht Hanija deutlich, dass der Vorfall nichts an den Positionen der Hamas in Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Israel ändern wird. Zuletzt soll bei Gesprächen in Kairo über eine sechswöchige Feuerpause und eine Freilassung von 40 Geiseln und 900 palästinensischen Gefangenen verhandelt worden sein. Laut "Wall Street Journal" hat die Hamas diesen Vorschlag abgelehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 20:00 Uhr