Drei Menschen sterben nach offenbar terroristischer Messerattacke in Reading

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reading: Bei einer Messerattacke im englischen Reading, 70 Kilometer westlich von London, sind mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden am Abend lebensgefährlich verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Sie hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Tat stehe anders als zunächst berichtet nicht im Zusammenhang mit einer Demonstration gegen Rassismus, die am Nachmittag in Reading stattgefunden hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 01:00 Uhr