Drei Menschen sterben laut Medienbericht infolge des Stromausfalls in Spanien

Madrid: Beim Stromausfall in Spanien sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. In der Kleinstadt Taboadela im Nordwesten starben drei Mitglieder einer Familie durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Das Ehepaar und sein erwachsener Sohn hatten einen benzinbetriebenen Notstromgenerator gestartet. Die Abgase gelangten ins Haus. Inzwischen ist die Stromversorgung fast in ganz Spanien wieder hergestellt. Die Ursache des Blackouts ist nach wie vor unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 07:00 Uhr