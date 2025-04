Drei Menschen sterben durch Schüsse in Schweden

In der schwedischen Stadt Uppsala sind am Abend durch Schüsse drei Menschen ums Leben gekommen. Hintergründe zu der Tat und zum Täter sind noch unklar. Dieser sei, so örtliche Medien, auf einem Elektroroller vom Tatort geflohen. Die Polizei riegelte das Gebiet um den Tatort ab. Anrufer hatten nach Polizeiangaben Schuss-Geräusche gemeldet. In Schweden herrscht seit Jahren ein Bandenkrieg um den Drogenhandel, bei dem es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 29.04.2025 22:00 Uhr