Drei Menschen sterben bei Zugunglück in Tschechien

Kabinett beschließt Aussetzen der Insolvenzantragspflicht für flutgeschädigte Unternehmen

Berlin: Die Bundesregierung will hochwasser-geschädigte Unternehmen entlasten. Das Kabinett hat die Aussetzung der Antragspflicht bei drohenden Insolvenzen beschlossen. Unternehmen können damit vermeiden, zwangsweise unter die Aufsicht eines Insolvenzverwalters gestellt zu werden. Justizministerin Lambrecht sagte dazu, durch das Hochwasser seien Betriebe unverschuldet in Not geraten, die an sich tragfähige und erfolgreiche Geschäftsmodelle haben. Man müsse jetzt verhindern, dass Unternehmen zum Insolvenzgericht müssen, weil staatliche Unterstützung nicht rechtzeitig ankommt. Die Antragspflicht bei Insolvenz wird nach Angaben Lambrechts daher rückwirkend zum 10. Juli und bis Ende Oktober ausgesetzt. Dem Gesetz muss der Bundestag noch zustimmen. Das könnte auf einer Sondersitzung in der Sommerpause geschehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 13:00 Uhr