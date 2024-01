Drei Menschen sterben bei Wohnhausbrand in Baden-Württemberg

Markgröningen: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg sind drei Bewohner ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden außerdem zwei Menschen lebensgefährlich und eine weitere Person leicht verletzt. Das Feuer war zwischen Mitternacht und ein Uhr Früh in einer Erdgeschosswohnung des dreistöckigen Hauses in Markgröningen ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden auch zwei Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte haben alle drei Häuser evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 08:00 Uhr