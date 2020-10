Drei Menschen sterben bei Messerattacke in Nizza

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: In Frankreich reißen die Terrorattacken nicht ab. Bei einem Messerangriff in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz der Polizei drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der Basilika Notre-Dame drei Tage vor Allerheiligen. Der Bürgermeister von Nizza, Estrosi, sagte, der festgenommene Mann habe mehrfach "Allahu Akbar" gerufen. Der Vorfall ähnele der Ermordung des Geschichtslehrers Paty vor rund zwei Wochen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft zog die Ermittlungen inzwischen an sich. Im südfranzösischen Avignon tötete die Polizei einen mutmaßlichen Angreifer, der Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll. Der Hintergrund ist noch unklar. Frankreichs Präsident Macron rief inzwischen die höchste Terror-Warnstufe aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 13:00 Uhr