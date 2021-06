Drei Menschen sterben bei Messerangriff in Würzburg

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Bei einem Messerangriff in der Innenstadt sind Angaben der Polizei zufolge drei Menschen getötet worden. Mindestens fünf weitere wurden verletzt. Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt. In den sozialen Medien sind Videos veröffentlicht worden, in denen zu sehen ist, wie ein Mann eine Frau mit einem langen Messer angreift. Als Passanten zur Hilfe eilen, attackiert der Mann auch diese und flüchtet schließlich in eine Seitengasse. Dort wird er von der Polizei angeschossen und festgenommen. Die Ermittler teilten mit, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 24-jährigen Somalier handelt. BR-Informationen zufolge ist er ein abgelehnter Asylbewerber. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund oder weitere Täter gibt es nicht. Die Polizei teilte mit, es bestehe keine Gefahr mehr für die Bürger. Sie sperrte den Tatort weitgehend ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 23:00 Uhr