Drei Menschen aus Bayern bei Messerattacke in ICE verletzt

Krankenhausampel für Bayern könnte heute auf "Gelb" schalten

München: Die Krankenhausampel für Bayern könnte heute auf "Gelb" schalten. Darüber will das Gesundheitsministerium bis zum Nachmittag entscheiden. Laut neuer Corona-Verordnung wechselt die Ampel von grün auf gelb, wenn mehr als 450 Covid19-Patienten auf Bayerischen Intensivstationen behandelt werden. Heute sind es etwa 550. Springt die Ampel um, gelten ab morgen schärfere Corona-Maßnahmen. Dann wären FFP2-Masken wieder Pflicht. Außerdem würde bei Sport- und Kulturveranstaltungen die 3Gplus-Regel gelten, Ungeimpfte müssten also einen PCR-Test vorweisen. In Clubs und Diskotheken gilt dann 2G die Regel. Im Landkreis Deggendorf springt die Krankenhausampel morgen schon auf Rot, wie das Landratsamt heute mitgeteilt hat. Dann gilt auch in Gastronomie, Hotels und Friseuren 3G-plus, für Veranstaltungen 2G. In Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitern müssen diese einen 3G-Nachweis vorlegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 14:15 Uhr