Drei Lottospieler aus Bayern gewinnen Millionen aus Euro-Jackpot

München: Gleich drei Lottospieler aus Bayern haben bei der vergangenen Eurojackpot-Ziehung jeweils 2,4 Millionen Euro gewonnen. Sie ereichten bei der Ziehung am Freitag die zweite Gewinnklasse - den Jackpot mit 120 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 knackte nach Angaben von Lotto Bayern niemand. In der vergangenen Woche hatte ein Lottospieler aus Mittelfranken in der Ziehung 6 aus 49 den Jackpot gewonnen und bekam auf einen Schlag mehr als 48 Millionen Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 18:45 Uhr