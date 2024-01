Drei junge Männer sterben beim Hantieren mit Feuerwerk

Berlin: Beim Abbrennen des Silvesterfeuerwerks sind in der vergangenen Nacht mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im Landkreis Cham wurde ein 18-Jähriger getötet, als er einen Böller in einem Plastikrohr zündete. In Koblenz starb ebenfalls ein 18-Jähriger durch die Explosion eines Böllers. In Boxberg in Ostsachsen verunglückte ein 22-Jähriger tödlich beim Zünden einer Kugelbombe. Vielerorts wurden Menschen durch Feuerwerkskörper schwer verletzt, wie im oberfränkischen Hof. Dort wurde eine 34-jährige Frau von einer Rakete getroffen. Sie erlitt Gesichtsverletzungen und ein Knalltrauma.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 14:00 Uhr