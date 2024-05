Drei italienische Bergretter sterben bei Übungseinsatz

Chiavenna: In den italienischen Alpen sind drei Bergretter bei einer Übung tödlich verunglückt. Einem Zeitungsbericht zufolge war ihr Seil gerissen. Alle drei stürzten in eine Schlucht. Der Unfall ereignete sich im lombardischen Val Masino, nahe der Schweizer Grenze. Bei den Toten handelt es sich um Mitglieder der italienischen Finanzpolizei, die für Rettungseinsätze in Bergregionen ausgebildet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 19:00 Uhr