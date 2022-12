Drei Hilfsorganisationen stellen Arbeit in Afghanistan ein

Nachrichtenarchiv - 25.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Mindestes drei Hilfsorganisationen stellen die Arbeit in Afghanistan ein. Damit reagieren sie auf die Anordnung der Taliban, dass Frauen nicht mehr beschäftigt werden dürfen. Vorerst setze man alle Programme aus, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Save the Children, dem Norwegischen Flüchtlingsrat und CARE. Die in Afghanistan regierenden Islamisten behaupten, es habe Beschwerden gegeben, weil Mitarbeiterinnen ausländischer Organisationen kein Kopftuch getragen hätten. International stieß die Ankündigung auf scharfe Kritik. Die Vereinten Nationen warnten davor, Frauen in Afghanistan aus dem öffentlichen und politischen Leben auszuschließen. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte den Schritt ebenfalls. Wer Frauen und Mädchen von Arbeit, Bildung und öffentlichem Leben ausschließe, ruiniere sein Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2022 19:00 Uhr