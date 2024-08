Drei Frauen werden durch Blitzeinschlag an der Adria verletzt

Pescara: An einem Strand in den Abruzzen in Italien sind gestern Mittag mehrere Menschen durch einen Blitzeinschlag verletzt worden. Eine Frau musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden, zwei weitere litten unter Lähmungserscheinungen. In der Region rund 50 Kilometer nördlich von Pescara an der Adriaküste herrschte gestern wechselhaftes Wetter. Der Zivilschutz warnte vor der Gefahr durch Blitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 14:30 Uhr