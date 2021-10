Drei Frauen und ein Baby sterben bei Großbrand in Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reisbach: Im niederbayerischen Markt Reisbach bei Dingolfing sind bei einem Großbrand drei Frauen und ein Baby ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet das Mehrparteienhaus im Ortskern von Reisbach in der Nacht in Brand. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang mit einem Großaufgebot gegen die Flammen. Im Einsatz waren freiwillige Feuerwehrleute aus der gesamten Umgebung. Zahlreiche weitere Hausbewohner wurden bei dem Unglück verletzt - nachdem die Polizei zunächst von 23 Verletzten sprach, hat sie die Zahl gegenüber dem BR nun auf 19 korrigiert. Wie es zu dem Großbrand kam, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei in Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 10:00 Uhr