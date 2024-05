Drei europäische Staaten erkennen Palästina als Staat an

Oslo: Drei europäische Staaten werden Palästina als eigenständigen Staat anerkennen. Als erstes hat Norwegen heute Vormittag den Schritt angekündigt, Irland und Spanien folgten wenig später. Als Termin für die Anerkennung nannten die Regierungschefs den kommenden Dienstag. Aus Norwegen hieß es, Israelis und Palästinenser hätten das Recht, in getrennten Staaten zu leben. Ohne eine solche Zweistaatenlösung könne es keinen Frieden in Nahost geben. Israel reagierte mit scharfer Kritik. Außenminister Katz kündigte an, die israelischen Botschafter aus Irland und Norwegen zurückzurufen. Katz sagte, die Entscheidung senke die Hoffnung auf eine Befreiung der israelischen Geiseln aus der Hamas-Gefangenschaft. Auch eine Waffenruhe werde unwahrscheinlich, denn die Anerkennung sende die Botschaft aus, dass Terrorismus sich auszahlt.

