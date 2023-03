Drei Bundesländer lassen Krankenausreform rechtlich prüfen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesländer planen offenbar Sonderregeln fürs Deutschlandticket

Berlin: Die Bundesländer haben offenbar unterschiedliche Pläne für die Ausgestaltung des Deutschlandtickets. In einigen Bundesländern sollen Schüler, Studierende, Auszubildende oder Senioren das Ticket günstiger bekommen, in anderen nicht. In Bayern zum Beispiel soll das Ticket für Azubis und Studierende statt 49 Euro nur 29 Euro kosten. Hessen plant ein Sozialticket für 31 Euro. Ein Flickenteppich droht außerdem bei Mitnahmeregelungen. In einigen Ländern soll die Mitreise anderer Personen erlaubt sein oder die kostenlose Beförderung von Hunden oder Fahrrädern. Das Deutschlandticket soll am 1. Mai starten. Voraussichtlich am Donnerstag soll der Bundestag über seinen Anteil bei der Finanzierung entscheiden. Geplant sind 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, um die Einnahmeausfälle bei den Verkehrsanbietern zur Hälfte auszugleichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 18:00 Uhr