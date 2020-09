Drei bayerische Städte überschreiten Corona-Grenzwert

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Drei bayerische Städte liegen heute über dem Corona-Grenzwert. München meldet fast 56 Neuansteckungen pro Hunderttausend Einwohner innerhalb der vergangenen Woche. Damit hat die Landeshauptstadt die kritische Marke den dritten Tag in Folge überschritten. Der Stadtrat berät deshalb morgen über mögliche Konsequenzen. Das oberfränkische Kulmbach erreicht knapp den Grenzwert von 50. Deutlich darüber liegt Würzburg mit fast 80. In ganz Deutschland wurden heute mehr als 1300 neue Corona-Fälle gemeldet. Da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende Daten übermitteln, dürfte die tatsächliche Zahl aber höher liegen. Gestern wurden 2.300 Neuinfektionen registriert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.09.2020 21:30 Uhr