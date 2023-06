Drei bayerische Bischöfe blockieren Reformdialog

Meldungsarchiv - 20.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Wegen finanzieller Streitigkeiten gerät der Reformdialog in der katholischen Kirche ins Stocken. Vier konservative Bischöfe wehren sich dagegen, für den geplanten Synodalen Rat zu zahlen, an dem auch Laien beteiligt sein sollen. Außer dem Kölner Kardinal Woelki sind das der Eichstätter Bischof Hanke, sein Passauer Kollege Oster und der Regensburger Bischof Voderholzer. Sie betonten, die Kompetenzen des angestrebten Gremiums seien bisher alles andere als klar. Auch der Vatikan sehe das Projekt sehr kritisch. Mit dem Veto der vier Bischöfe ist die komplette Finanzierung des Gremiums blockiert. Die Reforminitiative Maria 2.0 reagierte empört: Es zeige sich wieder einmal, dass es den deutschen Klerikern an demokratischem Verständnis fehle. Von der Bischofskonferenz heißt es, man suche nun nach einem alternativen Modell zur Finanzierung. Wie es aussehen soll, ist aber völlig unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2023 18:45 Uhr