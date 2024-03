Drei Amerikaner und ein Russe an ISS angekommen

Cape Canaveral: Drei Amerikaner und ein Russe sind an der Raumstation ISS eingetroffen. Auf der Videoübertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA war zu sehen, wie sie von der aktuellen Besatzung begrüßt wurden. Die sogenannte "Crew-8" war am Sonntag am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral mit einer Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX ins All gestartet. Die drei Astronauten und der Kosmonaut sollen ein gutes halbes Jahr auf der ISS arbeiten und dabei unter anderem medizinische Experimente durchführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 14:00 Uhr