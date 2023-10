Drehbuchautoren in Hollywood nehmen Arbeitsvertrag an

Los Angeles: Die Drehbuchschreiber in Hollywood haben nach fast fünf Monaten einen Schlussstrich unter den Streik gezogen. Mit großer Mehrheit nahmen sie den mit den Filmstudios ausgehandelten Tarifvertrag an. Er enthält unter anderem mehr Geld und Regelungen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der Streik der Schauspieler hält dagegen an, sie haben noch keine Einigung mit den Studios erzielt.

