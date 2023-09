Drehbuchautoren in Hollywood beenden Streik

Los Angeles: Nach monatelangem Streik nehmen die Drehbuchautorinnen und -autoren in Hollywood heute ihre Arbeit wieder auf. Wie die Gewerkschaft WGA auf der sozialen Plattform X mitteilte, soll der Ausstand um Mitternacht Ortszeit enden. Zuvor hatte der Vorstand dafür gestimmt, einer vorläufigen Einigung zuzustimmen, die am Wochenende mit den Studios erzielt worden ist. Nun müssen die rund 11.500 Mitglieder der Gewerkschaft noch darüber abstimmen, ob sie das Angebote annehmen oder nicht. Das soll in der kommenden Woche passieren. Seit Mai haben tausende Drehbuchautorinnen und -autoren gestreikt, dabei forderten sie unter anderem bessere Honorare und einen Schutz vor dem Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 06:00 Uhr