Dramatischer Wirtschaftsrückgang wegen Corona in Deutschland und den USA

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Wirtschaft in Deutschland hat in der Corona-Krise dramatisch gelitten. Im zweiten Quartal ist sie in einem noch nie da gewesenen Ausmaß geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag das Minus im Vergleich zum Vorquartal bei rund 10 Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1970. - In den USA verringerte sich der Wert des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Jahres Quartal - aufs gesamte Jahr gerechnet - um fast 33 Prozent. Das hat die US-Regierung mitgeteilt. Nach der in Europa üblichen Berichtsweise entspricht das ebenfalls etwa einem Minus von 10 Prozent im Quartalsvergleich. Ein derartiger Einbruch ist in den USA noch nie gemessen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 00:00 Uhr