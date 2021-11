Dramatische Lage an Bayerns Kliniken

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schätzt die Lage in den Kliniken als so kritisch wie noch nie in der Pandemie ein. Es werde nur noch wenige Tage möglich sein, Intensivpatienten zwischen verschiedenen Kliniken innerhalb Bayerns zu verlegen, sagte Geschäftsführer Engehausen zur Augsburger Allgemeinen. Ohne harte Gegenmaßnahmen steige die Zahl der Corona-Patienten pro Woche um 30 Prozent. Krebsoperationen müssten teilweise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Man sei, so wörtlich, "in ein Hamsterrad geraten, das sich immer weiter beschleunigt". Auch ist es laut Enghausen schwierig, auf Intensivbetten der angrenzenden Bundesländer auszuweichen. Die Infektionsraten steigen immer weiter an. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 625 liegt Bayern seit heute an der Spitze der Bundesländer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 10:00 Uhr