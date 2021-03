Drahtzieher von Ibiza-Video darf ausgeliefert werden

Trotz Corona-Lockerungen bleiben die meisten bayerischen Geschäfte zu

München: Ungeachtet der in Kraft getretenen Corona-Lockerungen im Einzelhandel sind die meisten Geschäfte im Freistaat heute geschlossen geblieben. Dem Handelsverband Bayern zufolge konnten lediglich in rund einem Drittel der Kreise und kreisfreien Städte die Läden ohne Einschränkungen öffnen. Denn dort lag die Wocheninzidenz unter 50. Wie BR-Reporter berichten, waren etwa in Ingolstadt und Erlangen die Innenstädte schon am Vormittag rege besucht. Der Handelsverband sprach von einem Tohuwabohu, da zum Beispiel in München Geschäfte nur für Kunden öffnen durften, die vorher einen Termin vereinbart hatten. Für mehrere Kreise im Münchner Umland gab es hingegen in Geschäften nur noch Auflagen hinsichtlich der Höchstzahl an Kunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 18:00 Uhr