Draghi wird als neuer italienischer Regierungschef vereidigt

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien bekommt eine neue Regierung. In diesen Minuten soll Mario Draghi als Ministerpräsident vereidigt werden. Der 73-Jährige folgt auf Giuseppe Conte, dessen Regierung zerbrochen war. Für Draghi ist es das erste politische Amt. Am Vormittag hat der frühere Chef der Europäischen Zentralbrank den Posten offiziell angenommen und sein Kabinett aus Politikern und Fachleuten vorgestellt. Das wichtige Amt des Wirtschaftsministers geht an den Generaldirektor der italienischen Zentralbank, Daniele Franco. Er wird unter anderem darüber entscheiden, wie die EU-Coronahilfe verteilt wird. Italiens Wirtschaft leidet massiv unter der Corona-Krise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 12:00 Uhr