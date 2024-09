Draghi verlangt Milliardeninvestitionen in Wirtschaft der EU

Brüssel: Nach Ansicht des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank, Draghi, muss die EU Reformschritte in historischem Ausmaß einleiten, um wirtschaftlich mit Wettbewerbern wie den USA und China Schritt halten zu können. In einem heute vorgelegten Bericht mahnt Draghi deshalb Investitionen in Höhe von bis zu 800 Milliarden Euro jährlich an. Diese solle in eine koordinierte Industriepolitik, in die Verteidigung und das Energienetz fließen. Er empfahl dafür die Aufnahme neuer Gemeinschaftsschulden. Bundesfinanzminister Lindner begrüßte zwar, dass Wachstumskräfte des privaten Sektors mobilisiert werden sollen. Eine gemeinsame Schuldenaufnahme lehnte er jedoch ab.

