Draghi übersteht erste Vertrauensabstimmung

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italiens neuer Ministerpräsident Draghi hat die erste Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Am Abend votierten 262 Abgeordneten des Senats für die Regierung von Draghi, 40 stimmten dagegen. Da der 73-jährige das Vertrauen beider Kammer benötigt, findet heute das zweite Votum im Abgeordnetenhaus statt. Vieles spricht dafür, dass sein Kabinett auch dort eine deutliche Zustimmung bekommt. In beiden Kammern ist die 5-Sterne-Bewegung die stärkste Kraft. Vor dem Vertrauensvotum hatte Draghi in einer einstündigen Rede den Kampf gegen Corona sowie die Eindämmung der wirtschaftlichen Folgn zu seiner obersten Priorität erklärt. Wörtlich sagte er: "Das Virus ist der Feind von uns allen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 09:00 Uhr