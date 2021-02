Draghi übersteht erste Vertrauensabstimmung

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italiens neuer Ministerpräsident Draghi hat die erste Vertrauensabstimmung im Parlament souverän überstanden. Am Abend votierten 262 Abgeordnete im Senats für die Regierung des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank. 40 stimmten dagegen. Dem zweiten Vertrauensvotum in der größeren Abgeordnetenkammer will sich Draghi heute stellen. Vieles spricht dafür, dass sein Kabinett auch dort eine deutliche Zustimmung von den Parteien bekommt. Draghi will sich unter anderem für eine schnellere Corona-Impfkampagne und einen Plan zur Verwendung der EU-Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds einsetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 01:00 Uhr