Dow-Jones überspringt erstmals Marke von 40.000 Punkten

New York: An den US-Börsen hat der Dow Jones-Index erstmals in seiner Geschichte zeitweise die Marke von 40.000 Punkten übersprungen. Hintergrund sind offenbar Erwartungen der Anleger, dass die Notenbank die Zinsen bereits im September senken wird. Nach dem Rekordhoch gingen die Kurse im Laufe des Handelstages aber wieder etwas zurück; der Dow Jones schloss am Ende gut 130 Zähler unter der 40-tausender Marke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 02:00 Uhr