"Dosierampel" Achenkirch ist in Betrieb

Achenkirch am Achensee: Die Tiroler Behörden haben in der Nähe der Gemeinde eine sogenannte Dosierampel in Betrieb genommen. Damit soll der aus Bayern kommende Urlaubsverkehr reguliert werden, um Staus auf der Transitroute entlang des Achensees in Richtung Inntal zu verhindern. Heute hat sich der Stau damit auf die rund sieben Kilometer lange Strecke zwischen der bayerisch-österreichischen Grenze und der neuen Ampel vor Achenkirch verlagert. Befürchtungen, wonach der Rückstau bis Kreuth oder Lenggries reichen könnte, traten damit vorerst nicht ein. Ziel ist es, dass Reisende möglichst die Autobahnen für ihren Transit nutzen. Auch das Tegernseer Tal leidet an den größeren Reisetagen unter erheblichem Durchgangsverkehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 13:45 Uhr