Dortmunder Siegesserie gerissen: Heidenheim ringt Vizemeister einen Punkt ab

Zum Fußball: Im Freitagspiel der Bundesliga haben der 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund 0:0 gespielt. Die Gäste verpassten somit ihren vierten Sieg in Serie. Heidenheim liegt nach dem Punktgewinn nun auf Platz neun der Tabelle, Dortmund steht weiter auf Platz vier. Der FC Bayern empfängt am Nachmittag Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg spielt auswärts in Bochum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 02:00 Uhr