Dortmund verliert in der Fußball-Champions-League gegen Madrid

Zum Fußball: Dortmund hat in der Champions-League bei Real Madrid eine 2:0-Führung vergeben und am Ende 2:5 verloren. Dagegen siegte Stuttgart am Abend mit 1:0 bei Juventus Turin. Heute Abend spielt unter anderem Bayern in Barcelona.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 08:00 Uhr