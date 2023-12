Dortmund verliert in der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund mit 2:3 gegen Leipzig verloren - nach einem frühen Platzverweis für Abwehrchef Hummels. Der FC Bayern musste die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die Frankfurter Eintracht schlug die Gäste mit 5:1. Werder Bremen gewann gegen Augsburg 2:0, Wolfsburg unterlag Freiburg 0:1. Außerdem spielten Union Berlin - Mönchengladbach 3:1 und Heidenheim - Darmstadt 3:2. In der zweiten Liga kam Tabellenführer St. Pauli am Abend nicht über ein 1 zu 1-Unentschieden gegen Osnabrück hinaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 07:00 Uhr