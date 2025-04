Dortmund verliert erstes CL-Viertelfinale gegen Barcelona deutlich

Barcelona: Borussia Dortmund hat in der Champions League kaum noch Chancen aufs Halbfinale. Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona unterlag der BVB am Abend mit 0:4. Das Rückspiel ist nächsten Dienstag. In der Europa League tritt am Abend Eintracht Frankfurt im Viertelfinal-Hinspiel in Tottenham an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 06:00 Uhr