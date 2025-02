Dortmund verliert bei Kovac-Debüt gegen Stuttgart

Mainz: In der Fußball-Bundesliga ist Augsburg in Mainz nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Schwaben stehen damit in der Tabelle weiterhin auf Rang 12. Dortmund unterlag beim Einstand seines neuen Trainers Kovac Stuttgart mit 1:2. Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg - Leverkusen 0:0, Hoffenheim - Union Berlin 0:4, Mönchengladbach - Frankfurt 1:1 und Freiburg - Heidenheim 1:0. Im Abendspiel der 2. Liga unterlag Hertha BSC Kaiserslautern 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 01:00 Uhr