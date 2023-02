Dortmund und Union ziehen in der Fußball-Bundesliga mit Tabellenführer Bayern gleich

Kurzmeldung ein/ausklappen Finnische Regierungschefin Marin will Nato-Beitritt nur zusammen mit Schweden

Helsinki: Finnlands Regierungschefin Marin hat noch einmal unterstrichen, dass ihr Land einen gemeinsamen Nato-Beitritt mit Schweden wünscht. Das sei im Interesse beider Länder sowie der Nato, sagte die Sozialdemokratin in einem Interview mit der ARD. Ein alleiniger Beitritt Finnlands hätte Auswirkungen auf die Sicherheitsstruktur im Norden, begründete sie. Zuvor hatte der finnische Präsident Niinistö einen Nato-Beitritt Finnlands ohne Schweden nicht generell ausgeschlossen. Derzeit blockiert die Türkei eine schwedische Mitgliedschaft. In der Diskussion um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine sagte Marin, man werde in Zukunft auch über Kampfjets diskutieren. Die USA blieben zum Ende der Sicherheitskonferenz in München aber bei ihrem Nein für die Lieferung solcher Flugzeuge. Die britische Regierung will zwar ukrainische Piloten bei der Ausbildung unterstützen, selbst aber keine Kampfflugzeuge liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2023 23:00 Uhr