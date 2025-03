Dortmund und Lille spielen unentschieden in der Champions League

Zum Fußball: Bundesligist Borussia Dortmund muss um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Der BVB kam am Abend im Hinspiel des Achtelfinales gegen Lille nicht über ein 1:1 hinaus. Das Rückspiel findet am Mittwoch nächster Woche in Frankreich statt. Am Abend spielt der FC Bayern sein Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse daheim gegen Leverkusen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 06:00 Uhr