Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manchester: In der Fußball-Champions League hat es am Abend Niederlagen für die deutschen Mannschaften gegeben. Dortmund unterlag bei Manchester City 1:2, nachdem die Mannschaft bis zur 80. Minute noch geführt hatte. Und Leipzig verlor auch sein zweiten Saison-Spiel in der Königsklasse. Die Sachsen kassierten bei Real Madrid ein 0:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 23:00 Uhr