Dortmund und Leipzig gewinnen in der Champions League

In Prag trifft sich die neue Europäische Politische Gemeinschaft

Prag: In der tschechischen Hauptstadt wird heute eine neue politische Gemeinschaft gegründet. Die Staats- und Regierungschef aus mehr als 40 europäischen Ländern treffen sich am Mittag zu einem Gipfel. In dieser neuen Runde, die Frankreichs Präsident Macron vorgeschlagen hat, wollen die EU-Staaten die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern. Im Mittelpunkt der Gespräche der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft, an der unter anderem auch Großbritannien, die Türkei und die Ukraine teilnehmen, steht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sowie die Themen Energie, Klima und Sicherheitsfragen. Morgen folgt in Prag ein informeller EU-Gipfel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 06:00 Uhr