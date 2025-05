Dortmund und Frankfurt sichern sich Plätze in der Champions League

Zum Fußball: Die 62. Bundesliga-Saison ist vorbei: Dortmund und Frankfurt qualifizierten sich letzten Spieltag gestern noch für die Champions League, Freiburg wird kommende Saison an der Europa-League teilnehmen. Heidenheim muss als Tabellen-16. in die Relegation, der Gegner aus der 2. Bundesliga wird heute ermittelt. In München feiert der FC Bayern nach seinem 4 :1-Sieg gegen Hoffenheim am frühen Nachmittag auf dem Marienplatz mit seinen Fans die Meisterschaft. Zuvor wird Oberbürgermeister Reiter die Spieler im Rathaus empfangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 06:00 Uhr