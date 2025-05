Dortmund und Frankfurt sichern sich Plätze in der Champions League

Zum Fußball: Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison haben sich Dortmund und Frankfurt für die Champions League qualifiziert. Dortmund besiegte Absteiger Kiel mit 3:0. Frankfurt siegte 3:1 gegen Freiburg. Damit beendet Freiburg die Saison auf dem fünften Tabellenplatz, kann aber immerhin an der Europa-League teilnehmen. Auf dem Relegationsplatz ist Heidenheim gelandet. Das Team verlor 1:4 gegen Bremen. Mainz spielt in der Conference-League, das Team landete durch ein 2:2 gegen Leverkusen auf Platz sechs der Tabelle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 22:00 Uhr