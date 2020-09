Dortmund und Augsburg gewinnen ihre ersten Spiele in der Fußball-Bundesliga

Kliniken blocken weniger Betten für Corona-Patienten

Berlin: In den deutschen Kliniken werden weniger Betten für Corona-Patienten freigehalten als noch vor einigen Wochen und Monaten, obwohl die Zahl der Neu-Infektionen wieder ansteigt. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, hält das der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, auch für richtig. Es gebe trotz steigender Infektionszahlen keine erhebliche Belastung der Intensivstationen, sagte Reinhardt. Die Kliniken hätten aber genügend Zeit und Erfahrung, um ihre Kapazitäten, wenn nötig, wieder hochzufahren. In einigen Bundesländern, darunter auch Bayern, müssen Kliniken seit dem Sommer gar keine Intensivbetten mehr für Covid-Patienten freihalten. Andere europäische Länder melden dagegen einen zunehmenden Bedarf an Intensivbetten - so stieg in Österreich die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten binnen einer Woche um ein Drittel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 06:00 Uhr